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Aydın'da izolasyon malzemesi çalmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı

22.12.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da izolasyon malzemesi çalmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir jeotermal firmanın sıcak su borularının izolasyon saclarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Garnizon Komutanlığı ekipleri, Ömerbeyli Alangüllü Çay mevkisinde elektrik üretimi yapan bir jeotermal firmasına ait sıcak su borularının izolasyon saclarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddiasıyla A.A. (21) ile A.Ç'yi (34) bulundukları adreste yakaladı.

Adreste yapılan aramada, firmaya ait su borularını kaplayan 3 bin 500 lira değerinde olduğu belirtilen izolasyon malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, çalıntı malzemeler firma yetkililerine teslim edildi.

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