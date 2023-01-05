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Aydın’da Jandarmanın kaçakçılık operasyonlarının bilançosu açıklandı

05.01.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2022 yılında kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli tututklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak tütün malzemeleri ele geçirildi.

Aydın’da Jandarmanın kaçakçılık operasyonlarının bilançosu açıklandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 2022 yılında il genelinde Kaçakçılık ve Organize suç örgütlerine yönelik, 1599 operasyonda yakalanan 1924 şüpheliden 126’sı tutuklanırken, 283’ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 42.263 Gram kubar esrar, 8.127 Gram metamfetamin, 2.220 Gram kenevir, 995 Gram kenevir tohumu, 1.500 Gram haşhaş, 1.064 Gram skunk, 514 Adet lyrica, 809 psikotrop tablet, 419 Adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1.565 Kg tütün,

2 milyon 199 bin 621 Adet makaron, 269 bin 145 İçi doldurulmuş makaron, 16 bin 941 paket sigara,
10 bin 136 litre içki, 6 bin 461 litre Diğer alkollü içecekler, 2 bin 106 Adet tarihi sikke, 30 Adet Tabanca, 20 Adet Av Tüfeği, 339 adet mühimmat ele geçirildi.

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