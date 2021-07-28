Aydın'da kamyonetin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletli ağır yaralandı.

Hasan K. (34) yönetimindeki 09 US 645 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı Kavşağında Mehmet Fatih Müderrisoğlu'nun (62) kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Müderrisoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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