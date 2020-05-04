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Aydın'da karantina yurdunda kalan Ürdünlü öğrenciden teşekkür videosu

AYDIN HABERLERİ  | 04.05.2020 21:35 | Son Güncelleme

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yousef Alheiasat: - "Bu olayla Türkler, 6 asır boyunca sağladıkları adaletle farklı din, fikir, dil ve ırkları içeren 3 kıtaya nasıl hükmettiklerini açıklamıştır"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Malezya'dan getirilen yolcular arasında yer alan Ürdün vatandaşı Yousef Alheiasat, çektiği videoyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aydın Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina sürecini geçiren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yousef Alheiasat, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür etmek için çektiği videoda, "Mevlana Değişim Programı" kapsamında Malezya'ya gittiğini anlattı.

Malezya'dan yapılan tahliyelerde Ürdün vatandaşı olduğu için Türkiye'ye gelmesinin çok zor olduğunu düşündüğünü dile getiren Alheiasat, "Ama Türkiye, tüm zor durumda kalanlara el uzattığı gibi bana da el uzattı ve yalnız bırakmadı. Hatta Malezya'daki büyükelçimiz bizzat bu durumla ilgilendi." dedi.

Alheiasat, duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

"Bugün cennet vatan Türkiye’ye Aydın Valiliğinin sağladığı konaklamada size bu videoyu kaydediyorum. Bu olayla Türkler 6 asır boyunca sağladıkları adaletle farklı din, fikir, dil ve ırkları içeren 3 kıtaya nasıl hükmettiklerini açıklamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'dünya beşten büyüktür' sözüyle ne kastettiğini ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah bu vatanı başımızdan eksik etmesin."

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Karantina Ürdün Video Yurt

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