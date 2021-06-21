YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da kestiği dalın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Aydın'da kestiği dalın altında kalan kişi hayatını kaybetti

21.06.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da kestiği dalın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, kestiği ağaç dalının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kızılcabölük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışırken kestiği dalın altında kalan Mustafa Gümüş'ün (47), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlendi.

Gümüş'ün cesedi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
GÜNCELLEME - Didim Belediye Başkanı Atabay ile avukatı, bir grubun sopalı saldırısına uğradıGÜNCELLEME - Didim Belediye Başkanı Atabay ile avukatı, bir grubun sopalı saldırısına uğradı

Aydın Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:41
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazartesi

Doruk Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Özben Eczanesi
Merkez
Oksıjen Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

DS STORE Bodrum’da açıldı

DS STORE Bodrum’da açıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.