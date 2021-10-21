YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da kontrolden çıkan midibüs, apartmana çarparak durabildi

Aydın’da kontrolden çıkan midibüs, apartmana çarparak durabildi

21.10.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Aydın’da kontrolden çıkan midibüs, apartmana çarparak durabildi

Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan midibüs, park halindeki bir otomobile ve ardından bir apartmana çarparak durdu.

Z.B. yönetimindeki 09 AAN 013 plakalı midibüs, Çeltikçi Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Çarptığı otomobil ile yol kenarına bırakılmış mermer parçalarını da sürükleyen midibüs, merdiven boşluğunu geçip apartman duvarına çarparak durabildi.

Bu sırada apartmanın girişinde cep telefonuyla konuşan kişi, son anda zemin kattaki bakkala kaçarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Çarpmanın etkisiyle apartman boşluğuna düşen otomobil ağır hasar aldı, bir motosiklet de zarar gördü.

Apartmanın zeminindeki bakkalı işleten Emine Fışkın, büyük korku yaşadığını belirterek, "Büyük bir gürültü duydum ve dışarı çıktığımda otobüsün geldiğini gördüm. Eşim de yoktu o sırada. Elim ayağım titredi." dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, midibüsün, otomobile, ardından mermer parçalarına ve apartman duvarına çarpması ve bir kişinin son anda kaçarak yaralanmaktan kurtulması görülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurduTanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurdu
PARTNERPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandıPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandı
Aydın'da komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldüAydın'da komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü

Aydın Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:16
Öğle
12:58
İkindi
16:02
Akşam
18:31
Yatsı
19:47

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Güven Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.