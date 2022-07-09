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Aydın'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi

09.07.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki kişinin hafif şekilde yaraladığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Aydın'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi

Aydın'da kontrolden çıkan otomobilin markete girmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Işıklı Bulvarı'nda, Mükerrem Akduman yönetimindeki 48 SS 680 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bayram nedeniyle kapalı olan süpermarketin kapı ve penceresini aşarak içeriye girdi.

Otomobildeki 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin marketin kapısını kırarak içeri girmesi ve sürücünün, kazanın ardından aracından çıkması yer alıyor.

Aydın'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi

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