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Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

AYDIN HABERLERİ  | 05.04.2020 19:06 | Son Güncelleme

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı taşımacılık yaptığı belirlenen tarım işçilerini taşıyan midibüs, 60 gün trafikten men edildi, şoföre idari para cezası kesildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Uğur Kavşağı'nda sürdürdüğü denetimlerde tarım işçilerini taşıyan bir midibüsü durdurdu.

Ekipler, yolcu sayısının araç kapasitesinin yarısı olması gereken midibüste, tüm koltukların dolu ve ayakta da yolcu olduğunu tespit etti.

Koronavirüs tedbir kurallarını ihlal eden şoföre 3 bin 150 lira para cezası kesildi, aynı zamanda servis taşımacılığı evrakları da olmayan midibüs 60 gün trafikten men edildi.

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