Aydın'da kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın-İzmir kara yolu Kardeşköy Mahallesi mevkisinde, M.K. idaresindeki 09 ACL 319 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

Tali yola sapan otomobil, barikat kuran 2 ekip otosuna çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

Otomobilde arama yapan ekipler, bir miktar metamfetamin ele geçirdi, sürücü M.K'yı (35) gözaltına aldı.

M.K'ya, "kamu malına zarar vermek", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "dur ihtarına uymamak" suçlarından 6 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

M.K'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz