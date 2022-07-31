YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da KPSS'ye yetişmeye çalışan adaylara polis desteği

Aydın'da KPSS'ye yetişmeye çalışan adaylara polis desteği

31.07.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da KPSS'ye yetişmeye çalışan adaylara polis desteği

Aydın'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumuna yetişme telaşı yaşayan 28 adayı, polis ekipleri sınav salonlarına ulaştırdı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu, Aydın'da 54 okuldaki sınav salonlarında yapıldı.

Kent genelinde 15 bin 976 adayın girdiği sınava geç kalanların yardımına ise polis ekipleri koştu.

Sınava yetişmeye çalışan 28 aday, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından okullara götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybettiAydın'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandıKütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiAntalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
polis KPSS genel yetenek

Aydın Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
04:27
Sabah
06:04
Öğle
13:20
İkindi
17:10
Akşam
20:26
Yatsı
21:56
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Fazla sevinince bir anda...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Fazla sevinince bir anda...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.