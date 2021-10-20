Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lise öğrencisi Boran Sönmez'in (16) bıçakla öldürülmesi olayının zanlısı aynı okulun öğrencisi, yakalanarak tutuklandı.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde 16 Ekim'deki cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında aranan lise öğrencisi Z.K, ilçede sakladığı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Garaj Caddesi'nde iki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderilmiş, göğsünden bıçakla yaralanan Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.



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