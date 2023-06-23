Aydın’da Mayıs ayında 1911 gıda işletmesi denetlendi

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde toplam, 2 bin 152 adet gıda üretim yeri, 13 bin 531 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Mayıs ayında gıda üretim yerlerine 321 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1.590 adet olmak üzere toplam; 1911 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetim İzleme Programı, şikâyet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 30 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 13 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 951 bin 133 TL’lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Mayıs ayı içerisinde 270 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 574 bin 935 kg kuru incir, 155 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 034 bin 414 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 425 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 609 bin 349 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Mayıs ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 38 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 4 adet, üretim yerleri ilgili 6 adet olmak üzere toplam 48 adet şikâyet gelmiştir. Şikâyetlerle ilgili olarak 29 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 118 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.

