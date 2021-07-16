YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli yakalandı

Aydın'da motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli yakalandı

16.07.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 2 gün arayla bisiklet ve motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 Haziran'da Hisar Mahallesi Selvi Caddesi’nde motosiklet, 18 Haziran'da da bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine yaptığı çalışmada, şüphelinin H.P.D. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan H.P.D'nin motosikletini çaldığı kişinin yanına giderek bu aracı sahibine 900 liraya sattığı öğrenildi.

Öte yandan H.P.D'nin serbest bırakıldıktan 2 saat sonra Yeni Mahalle'de bisiklet çaldığını belirleyen ekipler, H.P.D’yi tekrar gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de akılalmaz olay! Çıplak kadın 45 santimetrelik duvarın arasına sıkıştıABD'de akılalmaz olay! Çıplak kadın 45 santimetrelik duvarın arasına sıkıştı
PARTNERAşklarını ilan ettilerAşklarını ilan ettiler
Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller dolduAydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli

Aydın Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cuma

İmsak
04:09
Sabah
05:52
Öğle
13:20
İkindi
17:12
Akşam
20:37
Yatsı
22:13

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Cuma

Özlem Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.