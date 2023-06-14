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Aydın’da narkotik operasyonu

14.06.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen aralarında Aydın’ın da bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 23 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın’da narkotik operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır sürdürülen soruşturma, 13 Haziran günü operasyona dönüştürülerek, İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın illerinde 23 şüpheli gözaltına alındı.

“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu çerçevesinde yürütülen soruşturmada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, ülkemizde var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu. Operasyon sırasında da yaklaşık 100 milyon Türk lirası üzerinde nakit ve mücevherat cinsinden kıymet eşya ele geçirildi.

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