Aydın’da Ocak ayında 8 milyon TL trafik cezası uygulandı

Aydın’da Ocak ayı içerisinde yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 14 bin 322 araca 8 milyon 167 bin 948 TL para cezası kesildi.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2021 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 141 bin 056 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 14 bin 322 araca 8 milyon 167 bin 948 TL para cezası tatbik edilmiştir. Ocak ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 359 sürücü ve 1665 araç trafikten men edilmiş, 233 sürücünün ehliyetine el konulmuştur.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2021 Ocak ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 165 maddi hasarlı, 158 yaralamalı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 322 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 208 vatandaşımız yaralanmış, 3 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” denildi.

