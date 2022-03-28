Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 80 dönüm ormanlık alanın yanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terziler Mahallesi Kızılcık mevkisinde dün çıkan orman yangınına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yangının çıkışına yol açtığı gerekçesiyle H.M'yi (47) gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 80 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının, şüphelinin yemek pişirmek için yaktığı ateşten dolayı çıktığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz