YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı

28.03.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 80 dönüm ormanlık alanın yanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terziler Mahallesi Kızılcık mevkisinde dün çıkan orman yangınına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yangının çıkışına yol açtığı gerekçesiyle H.M'yi (47) gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 80 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının, şüphelinin yemek pişirmek için yaktığı ateşten dolayı çıktığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyorTürkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyor
Samsun'da marketteki deterjan şişelerinin kapakları çalındıSamsun'da marketteki deterjan şişelerinin kapakları çalındı
Muğla'da iki FETÖ hükümlüsü yakalandıMuğla'da iki FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Gözaltı Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 28 Mart Pazartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:54
Öğle
13:19
İkindi
16:49
Akşam
19:34
Yatsı
20:51
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.