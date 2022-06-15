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Aydın'da otomobil ve tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

15.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobil ve tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Aydın'da otomobil ve tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobil ve tıra çarpan kamyonetteki sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Güven Gündüz idaresindeki 09 ACV 137 plakalı kamyonet, Esençay Mahallesi'nde, Hatice Demir'in kullandığı 09 H 7578 plakalı otomobile, ardından karşı yönden gelen Samet Şencan idaresindeki 66 ABU 484 plakalı tıra çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Gündüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Kadir Aksoy ile Hasan Çetin, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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