YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

12.06.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Mert A'nın kullandığı 09 JC 986 plakalı otomobil, Yenikent Kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Küybet'e çarptı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küybet, müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındıAydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandıDiyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandı
Bursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındıBursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:18
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.