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Aydın'da otomobilin ses sistemine gizlenmiş 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

21.02.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobilin ses sistemine gizlenmiş 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan bir otomobilin hoparlörlerine gizlenmiş 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişinde, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, ses sistemi içerisine gizlenmiş halde 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç, sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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