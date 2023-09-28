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Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

28.09.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İncirliova ilçesinde akşam etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sevgi Yolu'nda rögarlar taştı, çok sayıda iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Koçarlı-İncirliova yolundaki su birikintilerinden dolayı bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Koçarlı ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Öte yandan şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı anlar, cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

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su baskın sağanak

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