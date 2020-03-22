YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da sağlık çalışanları halk otobüslerine ücretsiz binecek

Aydın'da sağlık çalışanları halk otobüslerine ücretsiz binecek

AYDIN HABERLERİ  | 22.03.2020 21:08 | Son Güncelleme

Aydın'da sağlık çalışanları halk otobüslerine ücretsiz binecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca savaş veren sağlık çalışanlarının belediyeye ait halk otobüslerinden ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 mücadelesi kapsamında belediyeye ait halk otobüslerinin 23 Mart'tan itibaren sağlık çalışanlarına ücretsiz olacağını belirtti.

Çerçioğlu, "Tüm sağlık çalışanlarımıza üstün gayretlerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Evde kal" mesajını da paylaşan Çerçioğlu, otobüslerin tüm vatandaşlar için sadece mesai saatlerinde hizmet vereceğini aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
65 yaş üstü için getirilen 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili yeni genelge! Kapsam dışında kaldılar65 yaş üstü için getirilen 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili yeni genelge! Kapsam dışında kaldılar
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
Anahtar Kelimeler:
Aydın Büyükşehir Belediyesi halk otobüsleri koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

VASKİ’den ‘22 Mart Dünya Su Günü’ mesajı

VASKİ’den ‘22 Mart Dünya Su Günü’ mesajı

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Aydın Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
13:21
İkindi
16:47
Akşam
19:29
Yatsı
20:45

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Canver Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Efeler’de festival heyecanı

Efeler’de festival heyecanı

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Saman balyalarının altında kalan muhtar hayatını kaybetti

Saman balyalarının altında kalan muhtar hayatını kaybetti

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.