Aydın'da sahilde erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güzelçamlı sahilinde bir kişiyi hareketsiz görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, üzerinde kimlik bulunmayan erkeğin öldüğünü belirledi.

Ceset, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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