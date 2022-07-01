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Aydın'da sahilde erkek cesedi bulundu

01.07.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da sahilde erkek cesedi bulundu

Aydın'da sahilde erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güzelçamlı sahilinde bir kişiyi hareketsiz görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, üzerinde kimlik bulunmayan erkeğin öldüğünü belirledi.

Ceset, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
erkek güzelçamlı sahil

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