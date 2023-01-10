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Aydın'da sahte belgeyle kamu arazilerini kullanıma açmakla suçlanan 6 zanlıya gözaltı

10.01.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte belge düzenleyerek kamu arazilerini kullanıma açtıkları suçlamasıyla 2'si kamu görevlisi 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Grup Amirliği ekipleri, kamu arazilerinin usulsüz şekilde kullanılmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda aralarında 2 kamu çalışanının da bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

"Rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "hakkı olmayan yere tecavüz" suçlamalarıyla gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların sahte belgelerle ilçedeki bazı kamu arazilerini işgale açtıkları, kiraladıkları ve sattıkları, bu suretle haksız menfaat temin ettikleri ve kamuyu zarara uğrattıkları iddia edildi.

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