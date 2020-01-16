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  4. Aydın’da sanat müziği coşkusu

Aydın’da sanat müziği coşkusu

AYDIN HABERLERİ  | 16.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya desteği devam ediyor.Aydınlılar dün akşam Türk sanat müziği coşkusu yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya desteği devam ediyor.

Aydınlılar dün akşam Türk sanat müziği coşkusu yaşadı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun verdiği konserde Aydınlılar sanat müziğine doydu.
Sanata ve sanatçıya destek vermeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konserde, "Unutamıyorum", "Arabaya Taş Koydum", "Dışarda Bir Yaz Yağmuru" gibi birbirinden değerli Acem Kürdi, hicaz, rast ve hüzzam eserler seslendirildi. Şef Murat Akyüzlü yönetimindeki konsere Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi ve salonu tıklım tıklım doldurdu.
Konserin sürprizi ise koronun en yaşlı üyesi olan Aleaddin Güngör’ün "Çökertme" türküsünü söyleyerek zeybek oynaması oldu. Güngör büyük alkış alırken seyirciler sanata ve sanatçıya verdiği değer ve destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Gece, seyircilerle birlikte hep bir ağızdan söylenen "İzmir Marşı" ile son buldu.

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