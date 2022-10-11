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Aydın'da seyir halindeyken yanmaya başlayan tır kullanılamaz hale geldi

11.10.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da seyir halindeyken yanmaya başlayan tır kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden yanmaya başlayan tır, kullanılamaz hale geldi.

Aydın-İzmir Otoyolu'ndaki Hıdırbeyli mevkisinde, dorsesinde yük bulunmayan Savaş Arıcı idaresindeki 09 ADG 491 plakalı tırın motor bölümünde yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü araçtan inerek, yangın söndürme cihazıyla alevlere müdahale etti.

Çevredekiler tarafından da bölgeye itfaiye ekibi çağrıldı. Tır, itfaiye ekibinin de müdahalesine rağmen tamamen yandı.

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yangın Tır İtfaiye

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