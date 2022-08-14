YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da silahla ayağından vurulan kişi tedavi altına alındı

Aydın'da silahla ayağından vurulan kişi tedavi altına alındı

14.08.2022 04:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da silahla ayağından vurulan kişi tedavi altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde ayağından vurulan bir kişi tedavi altına alındı.

Yolboyu Mahallesi’nde hayvancılık yapan N.A, ahırının önünde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahla ayağından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan N.A’yı önce Çine Devlet Hastanesi'ne ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

N.A'nın hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Balsak'ın cinayet şüphelisi tutuklandıKuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Balsak'ın cinayet şüphelisi tutuklandı
Antalya'da mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşların kişisel bakımları yapılıyorAntalya'da mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşların kişisel bakımları yapılıyor
Belçikalı genç kız, Afyonkarahisar'da Müslüman olduBelçikalı genç kız, Afyonkarahisar'da Müslüman oldu
Anahtar Kelimeler:
Çine silah ayak yaralı

Aydın Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

İmsak
04:45
Sabah
06:16
Öğle
13:18
İkindi
17:04
Akşam
20:11
Yatsı
21:36
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.