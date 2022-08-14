Aydın'da silahla ayağından vurulan kişi tedavi altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde ayağından vurulan bir kişi tedavi altına alındı.

Yolboyu Mahallesi’nde hayvancılık yapan N.A, ahırının önünde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahla ayağından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan N.A’yı önce Çine Devlet Hastanesi'ne ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

N.A'nın hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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