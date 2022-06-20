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Aydın'da silahla kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

20.06.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da silahla kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde, 16 Haziran'da silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet A. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, aralarındaki husumet nedeniyle İ.Ç'nin silahla ateş ederek ağır yaraladığı Mehmet A. tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Gözaltı

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