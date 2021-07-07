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Aydın'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

07.07.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Kuşadası ilçesindeki lokantada bir kişi silahla öldürüldü, şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir lokantadan silah sesleri duyulması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olayda silahla yaralanan E.D'yi (20) ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

E.D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, iş yeri çalışanı R.E ve 5 çalışanını gözaltına aldı.

Öte yandan lokantaya dışarıdan 2 kişinin ateş ettiği ve araçla olay yerinden kaçtığı bilgisine ulaşan ekipler, bu kişilerin de yakalanması için çalışma başlattı.

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