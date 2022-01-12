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Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

12.01.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan N.İ. (46) ile S.D. (28) otomobilleriyle seyir halindeyken Cumhuriyet Mahallesi'nde karşılaştı.

Araçlarından indikten sonra kavga etmeye başlayan kişilerden N.İ, yanındaki tabancayla S.D'yi yaraladı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaçan N.İ, Söke ilçesinde silahla yakalandı.

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