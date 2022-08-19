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Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

19.08.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ç, Adnan Menderes Bulvarı Kır Kahvesi kavşağı mevkisinde çalıştığı iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan A.Ç, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Aydın Çine silahlı saldırı

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