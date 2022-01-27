Aydın'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Fevzi (49), Sosun (43) ve Serpil Karatay'dan (20) haber alamayan yakınları, ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişiyi Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tespit edilen aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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