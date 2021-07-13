YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da STK'lerden Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilikle ilgili basın açıklaması

Aydın'da STK'lerden Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilikle ilgili basın açıklaması

13.07.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da STK'lerden Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilikle ilgili basın açıklaması

Aydın'da sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinden oluşan bir grup, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde, "Kanser olmak istemiyoruz", "Yeşilime, havama, geleceğime dokunma" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın, Büyük Menderes Havzası'nın doğal zenginliğinin yanında ekonomik olarak da büyük önem taşıdığını söyledi.

Havzada sanayileşmenin artmasıyla birlikte nehrin kirlenmeye başladığını aktaran Aydın, "Bugün havzada su kaynakları, miktarı ve kalitesi açısından birçok sorunla karşı karşıyadır. Büyük Menderes Nehri yıllardır evsel ve endüstriyel atık sular, yanlış gübre ve pestisit kullanımı, jeotermal akışkanlar, zeytin karasuyu ve maden atıkları nedeniyle kirletilmektedir. Bu kirliliğe bağlı olarak nehir, Türkiye'nin en kirli nehirleri arasındadır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Büyük Menderes Nehri’nin temizlenmesi ve bu konuda TBMM'de yasal düzenlemenin yapılması talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylardır kayıptı, komşunun evinde ortaya çıktıAylardır kayıptı, komşunun evinde ortaya çıktı
PARTNERHızını alamadı! Cezaevinden çıkıp Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün, geri adım atmadıHızını alamadı! Cezaevinden çıkıp Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün, geri adım atmadı
GÜNCELLEME - Aydın'da yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 3 ölü, 1 yaralıGÜNCELLEME - Aydın'da yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Aydın Namaz Vakitleri 13 Temmuz Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:50
Öğle
13:19
İkindi
17:12
Akşam
20:39
Yatsı
22:15

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Salı

Atasoy Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Oksıjen Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.