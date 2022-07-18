Aydın'da su türbinlerini temizlerken nehre düşen işçinin cesedine ulaşıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Büyük Menderes Nehri'nden su çeken türbinleri temizleye çalışırken suya düşen işçinin cesedi bulundu.

Söke-Bağarası Karayolu Çatalkaraağaç mevkiinde Koçarlı Ovası Sulama Birliğinde görevli Aydın Baskın (49), Büyük Menderes Nehri'nden su çeken türbinleri temizlemeye çalışırken nehre düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu ulaşılan Baskın'ın cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz