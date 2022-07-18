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Aydın'da su türbinlerini temizlerken nehre düşen işçinin cesedine ulaşıldı

18.07.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da su türbinlerini temizlerken nehre düşen işçinin cesedine ulaşıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Büyük Menderes Nehri'nden su çeken türbinleri temizleye çalışırken suya düşen işçinin cesedi bulundu.

Söke-Bağarası Karayolu Çatalkaraağaç mevkiinde Koçarlı Ovası Sulama Birliğinde görevli Aydın Baskın (49), Büyük Menderes Nehri'nden su çeken türbinleri temizlemeye çalışırken nehre düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu ulaşılan Baskın'ın cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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