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Aydın'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü genç kız, yaşamını yitirdi

AYDIN HABERLERİ  | 01.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

Aydın'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü genç kız, yaşamını yitirdi

Aydın'da hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 22 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti.

Çeştepe Mahallesi Hayvan Pazarı mevkisinde Ayşegül Aydın yönetimindeki 09 LZ 900 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tamamı suya gömülen araç, çekici yardımıyla çıkartıldı. Sürücü koltuğunda emniyet kemeri takılı haldeki Ayşegül Aydın, araçtan çıkartılarak ambulansa alındı.

Genç kız, ambulanstaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Sabah
06:32
Öğle
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İkindi
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Akşam
19:46
Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Demir Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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