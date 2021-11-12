Aydın'da şüpheli ölüm

Aydın'da, hayvan çiftliğinde ölü bulunan çiftçinin cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çayyüzü Mahallesi'ndeki hayvan çiftliğine giden Hakan Atalay'dan (55) bir süre haber alamayan yakınları, kontrol için buraya gitti.

Atalay'ı yerde hareketsiz yatarken bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda darp izleri bulunan çiftçinin cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Çiftlikteki bir boğanın boynuzunda kan lekesi tespit eden jandarma ekipleri, Atalay'ın hayvan saldırısı sırasında hayatını kaybettiği ihtimalini değerlendiriyor.



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