Aydın'da tarım ilacından etkilenen 9 işçi taburcu edildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde domates serasında tarım ilacından zehirlendiği öne sürülen 9 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, domates serasında çalışan 9 işçi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Muayene edilen işçilerin, tarım ilacından zehirlenmiş olabilecekleri belirtildi.

İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



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