Aydın’da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Efeler Mahallesi 1318 Sokak’ta tartıştığı Yusuf Bulgan'ı (20) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.G'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yusuf Bulgan (20) ile M.G. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, Bulgan bıçaklanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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