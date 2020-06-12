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Aydın'da temizlik yaparken zehirlenen 1 işçi öldü, 1 işçi tedavi altına alındı

AYDIN HABERLERİ  | 12.06.2020 18:09 | Son Güncelleme

Aydın'da temizlik yaparken zehirlenen 1 işçi öldü, 1 işçi tedavi altına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir inşaatta temizlik yaparken zehirlendiği belirtilen işçilerden biri hayatını kaybetti, diğeri tedavi altına alındı.

Yavansu Mahallesi'ndeki bir inşaatta çeşitli temizlik malzemelerini karıştırarak yeni yapılan fayansları temizlemek isteyen işçiler Mustafa Atay (60) ile Alişan Erikli (18) rahatsızlandı.

Mesai arkadaşları, durumu fark ederek 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan işçilerden Mustafa Atay yaşımını yitirdi.

Atay'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesinin otopsi için İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

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