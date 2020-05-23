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Aydın’da TFT turnuvasına büyük ilgi

AYDIN HABERLERİ  | 23.05.2020 09:31 | Son Güncelleme

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın E-Spor İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı TFT Turnuvası ülke genelinden büyük ilgi gördü.Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında pandemi dönemi süresinde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile dijital ortamda gençlere hizmet etmeye devam etti.Turnuvaya 160 Sporcu Katıldı19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Team Fight Tactics (TFT) turnuvası 19 Mayıs 2020 saat 19:19’da Aydın E-Spor İl Temsilciliği koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Aydın’da TFT turnuvasına büyük ilgi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın E-Spor İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı TFT Turnuvası ülke genelinden büyük ilgi gördü.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında pandemi dönemi süresinde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile dijital ortamda gençlere hizmet etmeye devam etti.
Turnuvaya 160 Sporcu Katıldı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Team Fight Tactics (TFT) turnuvası 19 Mayıs 2020 saat 19:19’da Aydın E-Spor İl Temsilciliği koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Turnuvaya 24’ü Aydın’dan olmak üzere ülke geneli 160 sporcu katıldı.
Turnuvaya katılan sporcular arasında dünya derecesi elde etmiş sporcular da yer aldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan sporcular arasında 1’inci Adana’dan Volkan Mutluer (jenerik), 2’nci Ankara’dan Kasım Polat (Dos Holythoth) ve 3’üncü İzmir’den Görkem Yılmaz (Greenville) oldu. Aydın’dan TFT turnuvasına katılan sporcular arasından 1’inci Harun Karabayraktar (Hbayraktr), 2’nci Emre Demir (Zenci09) ve 3’üncü Oğuzhan Maden (Thres Hook) oldu.

Ödüller Evlerine Teslim Edildi
Aydın’da organize edilen TFT turnuvasında genel sıralamada derece elde eden sporculara Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya, eşofman takımı, satranç seti, tişört ve spor çantası kargo ile sporcuların evlerine teslim edildi. Aydın E-Spor İl Temsilciği tarafından da derece elde eden sporculara para ödülü verildi. Aydın’dan katılan sporcular arasında derece elde edenlere madalya, tişört ve satranç takımı teslim edildi.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlü Cenap Fillikçioğlu ile Aydın E-Spor İl Temsilcisi Nihat Göktürk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı TFT Turnuvasına katılan tüm sporculara teşekkür etti ve derece elde eden sporculara başarılar diledi.

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Ege Eczanesi
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Metin Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
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