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Aydın'da tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba oğul yaralandı

08.10.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba oğul yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba ve oğlu, yaralandı.

H.T. idaresindeki 09 JF 410 plakalı otomobil, Denizli-Aydın kara yolu Kanyaşı mevkisinde aynı istikamete seyreden K.Ü. yönetimindeki 15 LH 120 plakalı tıra arkadan çarptı.

Olay yerine sek edilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü H.T. ve yolcu konumundaki oğlu A.T'yi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil Tır kaza

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