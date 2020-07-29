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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 29.07.2020 01:34 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'nın Germencik ilçesindeki kazada hafif ticari araçta sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aydın- İzmir Karayolu Germencik Otoban girişi Çakaloğlu Tesisleri mevkisinde, İsmail Dinç yönetimindeki 35 AJL 793 plakalı hafif ticari araç, Hüdeyda Çiftçi idaresindeki 09 TK 633 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Dinç, kazanın etkisiyle takla atan aracın içinde sıkıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Dinç'in, sigara içtiği ve ekiplerin güvenli olmadığını belirterek izin vermemesi üzerine ısrar ettiği anlar kameralara yansıdı.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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