YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da trafik kazası; 2 yaralı

Aydın’da trafik kazası; 2 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 25.07.2020 03:48 | Son Güncelleme

Aydın’da motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi’nde gece saat: 23.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’da motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi’nde gece saat: 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinde ilerleyen ve karayolu üzerindeki restorantın otoparkına girmek için sağa doğru dönmek isteyen Eren Ö. yönetimindeki 09 DJ 057 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen Süleyman A. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Süleyman A. ve motosiklette yolcu konumundaki Berkay Y. motosikletten düşerek yaralanırken, otomobil sürücüsü Eren Ö. kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Jandarma tarafından el konulan kazay ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti

Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti

Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı

Aydın Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:59
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:31
Yatsı
22:03

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Aka Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!

Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.