YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da trafik kazası;1 yaralı

Aydın’da trafik kazası;1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 27.02.2020 17:03 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Kaza saat 16.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden 09 ADL 31 plakalı kamyonet aynı yönde ilerleyen 09 E 8215 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaydettiği kamyonet aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihabrı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Şaphane’de grup yolu çalışmaları

Şaphane’de grup yolu çalışmaları

Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Karabük’te Necmettin Erbakan’ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

Karabük’te Necmettin Erbakan’ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

Aydın Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:17
Sabah
07:37
Öğle
13:27
İkindi
16:35
Akşam
19:06
Yatsı
20:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Metintaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Mustafa Gebenc Eczanesi
Nazilli
Onur Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.