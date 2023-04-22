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Aydın’da traktör kazası: 5 yaralı

22.04.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, kırsal Tekeli Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 60 ZH 882 plakalı traktör, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen traktörde bulunan 2’si çocuk 3’ü yetişkin toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri traktörün altında kalarak sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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