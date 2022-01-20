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Aydın'da traktörün çarptığı zihinsel engelli öldü

20.01.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da traktörün çarptığı zihinsel engelli öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün çaptığı zihinsel engelli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ortaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Z.Ç. (62) yönetimindeki 09 ACG 440 plakalı traktör, zihinsel engelli Murat Topal'a (34) çarptı. Traktör ile park halindeki kamyonun kasası arasında sıkışan Topal, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Topal, kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

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