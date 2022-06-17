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Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

17.06.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Ahmet Can Şeşen (21) yönetimindeki 09 TA 352 plakalı traktör, Çulhalar Mahallesi yolunda devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Şeşen, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Hüseyin Aydoğan (49) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydoğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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