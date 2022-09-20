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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

20.09.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Ekipler, can salındaki 13 yabancı uyrukluyu kurtarıp kıyıya çıkardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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