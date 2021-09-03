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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

03.09.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 83 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında 2 can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen 83 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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kuşadası Aydın

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