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Aydın'da Türk kara sularına itilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.10.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da Türk kara sularına itilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İlçe açıklarında bir sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra yüzerek kendi imkanlarıyla karaya çıkan 1 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bota alındı.

Düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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