Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı

Aydın'da, son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 65 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 31 Ocak-7 Şubat tarihlerinde farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 81 gram esrar, 1 kilo 224 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüphelilerden 61'i jandarma ve emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

